Gökhan Kırdar yeni şarkılarını ilk defa seslendirdi!

“Yerine Sevemem, Üstüme Basıp Geçme, Yağmur” gibi unutulmayan şarkıları ve başyapıt olmuş film ve dizi müzikleriyle uluslararası hayran kitlesi edinen Gökhan Kırdar, 15 gün içinde çıkacak yeni albümünden şarkıları ilk kez Üsküdar’da söyledi. Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde verdiği konserde ‘Aşkla Düşleyiş, Köklerden Göklere’ gibi yeni eserlerinin yanı sıra unutulmaz şarkılarını da sevenleri için söyleyen Kırdar, Üsküdarlı vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’inde katıldığı konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Gökhan Kırdar’ın müziğinde hem geleneklerimizin hem de modern müziğin olduğunu dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sanatçı Gökhan Kırdar’a verdiği konser için teşekkür ederek, “Bir şey itiraf edeyim. Ben ilk defa böyle bir konsere katılıyorum. Bu akşam birlikte dinledik. Müziğinde hem tarihimiz, hem geleneklerimiz, hem değerlerimiz ve onun derinlikleri var. Modern dünyanın, modern müziğin sesleri var. Birlikte biz varız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız“ dedi.
'YENİ ALBÜM İNGİLİZCE DE YAYINLANACAK'
Üsküdar Belediyesine ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e bu konseri gerçekleştirdikleri için teşekkür eden sanatçı Gökhan Kırdar, “Son albüm çalışması 2009 yılıydı. 10 yıl geçti. Şimdi hem Türkçe hem İngilizce yayınlayacağımız dünya çapında ‘Aşkla Düşleyiş’ adında yeni bir albüm serisi yayına sunulacak. Beraberinde de konser çalışmaları var. Turnemiz olacak. Ben tabi ki Üsküdar Belediyesi davet edince burada olmaktan çok mutlu oldum. Başlangıç olarak burada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen beye ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum“ diye konuştu.
GÖKHAN KIRDAR SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği rahatsızlık yüzünden sevenlerini korkutan Gökhan Kırdar, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi. Şu an gayet iyi olduğunu söyleyen Gökhan Kırdar ''Tetkikler sonucu herhangi bir soruna, tehlikeli bir hastalığa rastlanmadı. Aşırı yorgunluktan olduğunu düşünüyoruz. Şu an çok iyiyim, büyük bir hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz'' dedi.
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