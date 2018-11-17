Gökhan Kırdar yeni şarkılarını ilk defa seslendirdi!

“Yerine Sevemem, Üstüme Basıp Geçme, Yağmur” gibi unutulmayan şarkıları ve başyapıt olmuş film ve dizi müzikleriyle uluslararası hayran kitlesi edinen Gökhan Kırdar, 15 gün içinde çıkacak yeni albümünden şarkıları ilk kez Üsküdar’da söyledi. Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde verdiği konserde ‘Aşkla Düşleyiş, Köklerden Göklere’ gibi yeni eserlerinin yanı sıra unutulmaz şarkılarını da sevenleri için söyleyen Kırdar, Üsküdarlı vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’inde katıldığı konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Gökhan Kırdar’ın müziğinde hem geleneklerimizin hem de modern müziğin olduğunu dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sanatçı Gökhan Kırdar’a verdiği konser için teşekkür ederek, “Bir şey itiraf edeyim. Ben ilk defa böyle bir konsere katılıyorum. Bu akşam birlikte dinledik. Müziğinde hem tarihimiz, hem geleneklerimiz, hem değerlerimiz ve onun derinlikleri var. Modern dünyanın, modern müziğin sesleri var. Birlikte biz varız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız“ dedi.