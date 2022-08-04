Gökhan Özoğuz'a Demet Akalın'ın sahnedeki hareketi soruldu! Sert ifadeler

Sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, "Resmen elma suyu vermişsiniz" diyerek elindeki içkiyi garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine?" dedi.

Demet Akalın'ın bu hareketi Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülenen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'a soruldu.

Snob Magazin'in haberine göre Özoğuz, "Yorum bile yapılacak tarafı yok, üzücü şeyler. Tıynetsiz, seviyesiz hareketler. Gereksiz gereksiz hareketler. Bu hareket dünyanın her yerinde tepkiyle karşılanır. Dünyada o kadar saçma sapan şeyler oluyor ki artık bakmıyorum bile" ifadelerini kullandı.



