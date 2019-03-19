Gökhan Özoğuz’dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki: Bu hareketler korkunç

Özoğuz, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik eleştirilerini, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Süleyman Soylu'nun Üsküdar'daki konuşmasını paylaştığı tweetini alıntılayarak yazdı.

Erdoğdu'nun paylaştığı videoda Bakan Soylu şöyle konuşuyor:

"Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa doğu ve güneydoğuda valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dur, İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'dir, FETÖ'dür, PKK'dır, HDP'nin sözde vekilleridir."

Soylu söz konusu videoda, Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir vatandaşa "24 Haziran'da Saadet Partisi sattı bu milleti, hadi oradan densiz. Karamollaoğlu sattı. Densiz, ne söylüyorsun? Utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz" diyor.

"BU HAREKETLER KORKUNÇ YA"

Özoğuz'un attığı Tweet ise şu şekilde:

"Bu hareketler korkunç ya! Hangi partiden oluraa olsun! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı."

Bu hareketler korkunç ya !Hangi partiden oluraa olsun ! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı . https://t.co/QdfPDNDQFy — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 18 Mart 2019



