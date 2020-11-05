Gökhan Özoğuz dolar ve euronun yükselişine sert çıktı! ‘Kimin eli kimin cebinde...’

İzmir depreminden sonra üzüntüsünü dile getirmeyi ihmal etmeyen Özoğuz yardım kampanyalarını da destekledi. Japonya’da yaşanan 7.0 büyüklüğündeki depremlerde hayatın devam ettiğini örneklendirirken ünlü sanatçı daha fazla can kaybının yaşanmaması için yetkilere seslendi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ülkesi için endişelendiğini söyleyen başarılı sanatçı, ekonomiden dem vurdu. Ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin sert sözler sarf eden Gökhan Özoğuz, dolar ve euronun yükselişini bombaladı. Gökhan Özoğuz’un kullandığı ifadeler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘KIYAMET KOPARANLAR NEREDE?’

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren Gökhan Özoğuz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çekti. Dolar ve euronun yükselmesine tepkisiz kalanları eleştiren Özoğuz, “Dolar ve euro konusunda nasıl görmezden duymazdan gelinebiliniyor yahu? Dolar 1.5 olduğunda kıyamet koparanlar nerede?” notunu ekledi.

Gökhan Özoğuz dünya düzenini eleştrdiği gönderisinde ise, “Kimin eli kimin cebinde belli değil dünyasında her şey mübahtır bizim reddettiğimiz!” ifadelerini kullandı.

