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Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu? Athena Gökhan açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 11:02 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye programının jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz'un yarışmadan ayrılacağı ve müziğe ağırlık vereceği iddia edildi. Acun Ilıcalı'dan sonra Athena Gökhan da yanlış anlaşıldığı açıkladı

Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu? Athena Gökhan açıkladı

“O Ses Türkiye” yarışmasının yeni sezonunda yer almayacağı haberleriyle gündeme gelen Gökhan Özoğuz, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Önceki gece Etiler’de görüntülenen şarkıcı, “Yarışma yüzünden müzikten uzak kaldım, bundan sonra müziğe ağırlık vereceğim” sözlerine açıklık getirdi.

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Athena Gökhan, “Söylediklerim yanlış anlaşılmış. Yarışma yeni bitti, artık müzik yapmak için vaktim var demek istemiştim” dedi.

ACUN ILICALI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı, ‘O Ses Türkiye’ jürisi Gökhan Özoğuz’un önümüzdeki sezon programda yer almayacağını açıklamasıyla ilgili sorulara “Gökhan’ın sözleri yanlış anlaşıldı. Verilmiş bir karar yok, ne olacağına yazın bakacağız” demişti.

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athena gökhan o ses türkiye

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