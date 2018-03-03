Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu? Athena Gökhan açıkladı

“O Ses Türkiye” yarışmasının yeni sezonunda yer almayacağı haberleriyle gündeme gelen Gökhan Özoğuz, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Önceki gece Etiler’de görüntülenen şarkıcı, “Yarışma yüzünden müzikten uzak kaldım, bundan sonra müziğe ağırlık vereceğim” sözlerine açıklık getirdi.

Athena Gökhan, “Söylediklerim yanlış anlaşılmış. Yarışma yeni bitti, artık müzik yapmak için vaktim var demek istemiştim” dedi.

ACUN ILICALI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı, ‘O Ses Türkiye’ jürisi Gökhan Özoğuz’un önümüzdeki sezon programda yer almayacağını açıklamasıyla ilgili sorulara “Gökhan’ın sözleri yanlış anlaşıldı. Verilmiş bir karar yok, ne olacağına yazın bakacağız” demişti.