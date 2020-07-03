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  4. Gökhan Özoğuz'un Ozan Güven paylaşımı kafaları karıştırdı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Gökhan Özoğuz'un Ozan Güven paylaşımı kafaları karıştırdı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 02:18 | Son Güncelleme

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddia edilen oyuncu Ozan Güven için Twitter'dan paylaştığı mesaj tepki çekti. Gelen yorumların ardından bir paylaşım daha yapan Özoğuz, ironi yaptığını söyledi.

Gökhan Özoğuz'un Ozan Güven paylaşımı kafaları karıştırdı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden olan şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Ozan Güven paylaşımı kafaları karıştırdı.

Gökhan Özoğuz, Twitter’dan yaptığı paylaşımla "Ozan Güven Yalnız Değildir" etiketiyle "Tanıyanlar bilir" notunu düştü. Paylaşımın ardından Özoğuz'a tepki gösteren yüzlerce yorum geldi.

GÖKHAN

"İRONİK BİRER CANAVARSINIZ"

Tepkilerin ardından bir paylaşım daha yapan Özoğuz, ironi yaptığını ifade ederek, "Benim kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar, ironik birer canavarsınız" ifadelerini kullandı.

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