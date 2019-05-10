Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor.

Yerel seçimlerin ardından yaptığı eleştirilerle ve takipçilerine verdiği yanıtlarla konuşulan Özoğuz son olarak gittikleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde konser sırasında yaşadıkları bir anı paylaştı. Konsere gelenlerle yaptıkları "Her şey güzel olacak" sloganıyla yapılan bir videoyu paylaşan Özoğuz bu paylaşımına "Bu Gece Güneş vardı gökyüzünde" yorumunu yaptı.

Bir takipçisinin bu yoruma "o kadar içersen ay'ı güneş sanarsın" cevabına ise tepkisiz kalmayan Özoğuz bu yoruma "Yok o güneş birliğin beraberliğin nur u. Alkolle uçup gitmez" yanıtını verdi.

Özoğuz'a bir başka takipçisi ise "İşi artık iyice siyasi parti propagandalığına döktün. Her kesimin sevdiği sempatik sanatçıdan, Atilla Taş'a evriliyorsun günden güne" eleştirisinde bulundu. Gökhan Özoğuz ise bu tepkiye şöyle yanıt verdi:

"Mihmandar bey bu şarkı 20 senelik bir; her konserimizde çalarız. Yanlış yorumlar yapmamak için takip etmeniz lazım."

