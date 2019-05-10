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Gökhan Özoğuz'un paylaşımı olay oldu! "Atilla Taş'a evriliyorsun"

zeynep.ok zeynep.ok
GÜNDEM  | 10.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Sosyal medyada seçim yorumlarıyla dikkat çeken Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz yaptığı bir paylaşımın ardından gelen yorumlara yanıt verdi. Gökhan'a takipçileri "Atilla Taş'a evriliyorsun" eleştirisinde bulundu.

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor.

Yerel seçimlerin ardından yaptığı eleştirilerle ve takipçilerine verdiği yanıtlarla konuşulan Özoğuz son olarak gittikleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde konser sırasında yaşadıkları bir anı paylaştı. Konsere gelenlerle yaptıkları "Her şey güzel olacak" sloganıyla yapılan bir videoyu paylaşan Özoğuz bu paylaşımına "Bu Gece Güneş vardı gökyüzünde" yorumunu yaptı.

Bir takipçisinin bu yoruma "o kadar içersen ay'ı güneş sanarsın" cevabına ise tepkisiz kalmayan Özoğuz bu yoruma "Yok o güneş birliğin beraberliğin nur u. Alkolle uçup gitmez" yanıtını verdi.

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Özoğuz'a bir başka takipçisi ise "İşi artık iyice siyasi parti propagandalığına döktün. Her kesimin sevdiği sempatik sanatçıdan, Atilla Taş'a evriliyorsun günden güne" eleştirisinde bulundu. Gökhan Özoğuz ise bu tepkiye şöyle yanıt verdi:

"Mihmandar bey bu şarkı 20 senelik bir; her konserimizde çalarız. Yanlış yorumlar yapmamak için takip etmeniz lazım."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
OTUR SANATINI YAP FAZLA SİYASETE BULAŞMA BULAŞACAKSANDA GİT OZAMAN SİYASETCİ OL BİR GÜN BU PİYASADAN SİLİNİN GİDECEKSİN
üç kuruşuk adama 5 kuruşluk değer verirsen kendini dünyanın uydusu sanır merak etme bu halk sanada gereken cevabı verecek bir pul değerine indirecektir alayınıza yeter bu halkın feraseti oy hırsızlarının peşinden gidenler de onlarla aynı saftadır.
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