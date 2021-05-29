Gökhan Tepe kimdir, kaç yaşında? Gökhan Tepe nereli, evli mi ve eşi kim?

Her Cumartesi saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Gökhan Tepe de yer alıyor. Gökhan Tepe kimdir, Gökhan Tepe nereli gibi sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Konservatuvar eğitim almış olan Gökhan Tepe kimdir, kaç yaşında?
8 Şubat 1978 tarihinde Kartal, İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Tepe, ilkokulu Yeşilyurt Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda okumuştur. İlkokuldan sonra müziğe olan yeteneğinin görülmesi üzerine 1988 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girip eğitim almaya başlamıştır. 1996 senesinde prodüktörlüğünü İskender Ulus'un üstlendiği "Çöz Beni" isimli albümünü çıkaran Gökhan Tepe, bu albümde yer alan "Dönmem", "Bayıldım", "Aşk Belası", "Zor Gelir" ve "Çöl Çiçeği" isimli parçalarına klip de çekmiştir. Sonrasında 1999 senesinde ikinci albümü "Canözüm" piyasaya çıkmıştır. Selim Çaldıran ve Cenk Eroğlu'nun yapmış olduğu albümde, albüme ismini veren "Canözüm" isimli parça ile çıkış yapmıştır. Bu albümde klip çekilen bir diğer şarkı ise "Sevmeler Yasak Bana" isimli şarkısı olmuştur. 2002 senesinde ise Gökhan Tepe, "Belki Hüzün Belki De Aşk" adlı albümü ile müzikseverlerle buluşmuştur. Albümde yer alan "Annem" ve "Tanrım Affeder Mi?" parçaları kısa sürede listelerde en üst sıralara çıkmıştır. Bu albümde ayrıca söz ve müziği kendisine ait pek çok parça da bulunmakta.
4 sene ara verdikten sonra müziğe geri dönen Gökhan Tepe, 2006 senesinin Temmuz ayında "Yürü Yüreğim" isimli albümü müzik marketlerdeki yerini almıştır. Sanatçının müzik kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip olan bu albümde, albüme adını vermekte olan "Yürü Yüreğim"in yanında - "İnsanoğlu" ve "Gel Aşkım" isimli parçalara da klip çekilmiştir.
Gökhan Tepe, Aylin Özer ile 2016 senesinde evlenmiştir. Çiftin Denizhan adında bir çocukları bulunmaktadır. Aylin Özer evlenmeden önce eşi Gökhan Tepe'nin vokalistliğini yapmaktaydı.
Gökhan Tepe, müzik çalışmaları devam ederken aynı zamanda Show TV'de yayınlanan "Maçolar" isimli dizide Burhan Öçal ve Özlem Tekin ile birlikte ilk defa kamera karşısına geçmiştir. Bu başarısının ardından Kanal D'nin sevilen dizisi "Elveda Derken"de Ece Uslu ve Burcu Kara gibi isimlerle birlikte rol alarak başrolü paylaşmıştır.
Yaz 2018 (2018)
Seninle Her Yere (2015)
Vur (2009)
Aşk Sahnede (2011)
Kendim Gibi (2012)
Çöz Beni (1996)
Canözüm (1999)
Belki Hüzün Belki De Aşk (2002)
Yürü Yüreğim (2006)
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