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Gökhan Töre gecelerde yakalandı, iddialar isyan ettirdi! Karısı hamileymiş...

02.06.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü forması giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, geçtiğimiz günlerde İstanbul gecelerinde kameralara yakalandı. Futbolcunun başka bir kadınla olduğu iddiası gündeme gelince Töre'den açıklama gecikmedi. Gökhan Töre ayrıca ikinci çocuklarını beklediklerinin müjdesini de verdi.

Gökhan Töre gecelerde yakalandı, iddialar isyan ettirdi! Karısı hamileymiş...

Beşiktaş'taki performansıyla hafızalara kazınan Gökhan Töre gecelerde yakalandı. Mekan mekan gezen Gökhan Töre'nin, sarışın güzelle samimi bir şekilde eğlendiği iddia edildi.

İddialar sonrası ünlü futbolcu isyan etti. "Çıkan haberler doğrultusunda ne yazık ki açıklama yapma zorunluluğunda bırakılıyoruz" diyen Gökhan Töre açıklamasının devamında şunları söyledi:

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BUKET TÖRE İKİNCİ KEZ HAMİLE

"O gece eşim Buket Töre ve fotoğrafta bahsi geçen kişi ailecek görüştüğümüz yakın bir kız arkadaşımızdır. O gece de hep beraber dışarı çıktık. Çekilen görüntüden 2 saniye önce eşim Buket Töre arabaya oturmuştur. İkinci çocuğumuzu beklerken bu şekilde asılsız haberlere maruz kalmamız bizi son derece rahatsız etmiştir. Bundan sonra adımızın geçtiği ve doğru olmayan haberler karşısında hukuki sürecimizi başlatacağız."

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