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Gökhan Ünver’in 'özel okul' videosu gündemde! "Ağlanacak halimize gülüyoruz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.06.2024 10:34
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Güldüren paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündeme gelen Gökhan Ünver bu sefer de özel okul fiyatlarını ti'ye aldı. Ünver'in çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Gökhan Ünver’in 'özel okul' videosu gündemde! "Ağlanacak halimize gülüyoruz"

Sosyal medya platformlarında çektiği kısa videolar ile büyük bir kitleye hitap eden Gökhan Ünver ne yapsa gündem oluyor.

Gökhan Ünver son videosunda özel okul fiyatlarını gündeme getirdi. Artan özel okul fiyatları karşısında kayıtsız kalmak istemeyen Gökhan Ünver öğrenci ve velilere ‘müşteri’ gözüyle bakıldığını anlattığı videosuyla sosyal medyayı salladı.

"450 bin yeterli bizim için sizin limitiniz yetiyor mu ona bakacağız önce" diyen Ünver, "Öğrenci bizim umrumuzda değil" ifadelerine de yer verdi.

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İzleyiciler de Ünver’in tespitlerine destek vererek “İzahı olmayan şeyin mizahı olur", "Ağlanacak halimize gülüyoruz", "Komik ama doğru", "On numara tespitler" yorumlarında bulundu.

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Gökhan Ünver geçtiğimiz günlerde post atmak için 1.5 milyon TL istediği iddialarıyla gündeme gelmişti.


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