Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Gökten tuvalet düştü! Araçların arasına çakıldı, içindekiler etrafa saçıldı

İçerik devam ediyor

İspanya Sevilla'da Puente del Centenario köprüsünde bir vinç üzerine yerleştirilen tuvalet kabini trafiğin ortasına metrelerce yükseklikten düştü. Şans eseri yaralanan olmadı fakat tuvaletin içinde bulunanlar arabaların üzerine saçıldı.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Puente del Centenario köprüsünde yenileme yapan bir vinçten büyük bir yükseklikten kopan portatif tuvalet, akan trafiğin üstüne düştü.

Gökten tuvalet düştü! Araçların arasına çakıldı, içindekiler etrafa saçıldı 1

HER YER DIŞKI OLDU

El País gazetesinin haberine göre, modernizasyon çalışmalarının devam ettiği ancak trafiğin aksamadığı Puente del Centenario asma köprüsünden tuvalet düştü. Araç üzerine düşmeyen tuvalet yere çakılınca paramparça oldu. İçindekiler ise araçların üzerine sıçradı.

Gökten tuvalet düştü! Araçların arasına çakıldı, içindekiler etrafa saçıldı 2

El Mundo gazetesinin bildirdiğine göre, köprü yenileme projesinin yönetim ekibi, bu olayın sorumlularını tespit etmek üzere dahili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erkek kabin memuru etek ve topukluyla çalıştı! Erkek kabin memuru etek ve topukluyla çalıştı!
Bursa'da otobüste panik anları!Bursa'da otobüste panik anları!

Anahtar Kelimeler:
İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.