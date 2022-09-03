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Gol bile yemeden devam! Başakşehir, Alanyaspor'u iki farkla geçti!

03.09.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti. Turuncu - lacivertliler, bu sonuçla birlikte ligdeki 3. galibiyetini aldı. Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi.

Gol bile yemeden devam! Başakşehir, Alanyaspor'u iki farkla geçti!

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Serdar Gürler ve 85. dakikada Keny kaydetti.

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Bu sonucun ardından ligde henüz gol yemeyen ve 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 5 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

Başakşehir, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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