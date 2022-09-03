Gol bile yemeden devam! Başakşehir, Alanyaspor'u iki farkla geçti!

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Serdar Gürler ve 85. dakikada Keny kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde henüz gol yemeyen ve 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 10'a yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 5 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

Başakşehir, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

