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Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi konusu nedir?

06.08.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı ve Aziz Nesin'in aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan Gol Kralı filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Sevgilisine kendini kanıtlamaya çalışan Sait'in hikayesini konu alan filmin nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor. Peki Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi konusu nedir?

Aziz Nesin'in aynı isimli kitabından uyarlanmış olan Gol Kralı filmi bugün televizyon ekranlarına gelecek. Sevilen filmin nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GOL KRALI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasında yerli yapımlar arasında yer alan Gol Kralı filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılmış ve çeşitli halı sahalar kullanılmıştır.
Sevilen film, 1980 senesinde 35 mm renkli filme çekilmiştir.

GOL KRALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulmuştur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olmuştur. Sevim ve ailesi de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için oldukça mutludur. Nişanlanmış olan aşıkların arasına futbol topu girecektir. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olacaktır. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verecektir. Fakat Sevim’in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artıracaktır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyacaktır ve sonrasında Gol Kralı seçilecektir.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Sait Sarıoğlu
Suna Yıldızoğlu - Sevim Ferferik
Suzan Avcı - Meçhure
Gülnur Akay - Hemşire Hacer
Ajlan Aktuğ - Üçkağıtçı Ercan
Muadelet Tibet - Sait'in Teyzesi Berrin
Zeki Sezer - Selami
Sevinç Sunan - Hemşire
Kürşat Alnıaçık - Futbolcu
Reha Yurdakul - Hasip Ferferik
Hüseyin Kutman - Hündar Dubara
Mürüvvet Sim - Mademoiselle Angel
Gölge Başar - İspanyol Aysel
Mete Sezer - Antrenör Tomson
Yavuz Şimşek - Duvar Ahmet

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Kemal Sunal
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