Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gol Kralı filmi konusu nedir?

Aziz Nesin'in aynı isimli kitabından uyarlanmış olan Gol Kralı filmi bugün televizyon ekranlarına gelecek. Sevilen filmin nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Gol Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

GOL KRALI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasında yerli yapımlar arasında yer alan Gol Kralı filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılmış ve çeşitli halı sahalar kullanılmıştır.

Sevilen film, 1980 senesinde 35 mm renkli filme çekilmiştir.

GOL KRALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulmuştur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olmuştur. Sevim ve ailesi de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için oldukça mutludur. Nişanlanmış olan aşıkların arasına futbol topu girecektir. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olacaktır. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verecektir. Fakat Sevim’in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artıracaktır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyacaktır ve sonrasında Gol Kralı seçilecektir.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Sait Sarıoğlu

Suna Yıldızoğlu - Sevim Ferferik

Suzan Avcı - Meçhure

Gülnur Akay - Hemşire Hacer

Ajlan Aktuğ - Üçkağıtçı Ercan

Muadelet Tibet - Sait'in Teyzesi Berrin

Zeki Sezer - Selami

Sevinç Sunan - Hemşire

Kürşat Alnıaçık - Futbolcu

Reha Yurdakul - Hasip Ferferik

Hüseyin Kutman - Hündar Dubara

Mürüvvet Sim - Mademoiselle Angel

Gölge Başar - İspanyol Aysel

Mete Sezer - Antrenör Tomson

Yavuz Şimşek - Duvar Ahmet



