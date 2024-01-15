SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Gol sevinci nedeniyle eleştirilerin odağında! İsrailli oyuncu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı, Başakşehirli futbolcunun paylaşımı gündem oldu

Gol sevinci nedeniyle eleştirilerin odağında! İsrailli oyuncu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı, Başakşehirli futbolcunun paylaşımı gündem oldu

15.01.2024 10:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel'in dün gol attıktan sonra bileğinde 'Davud'un yıldızı' olarak da bilinen Siyon yıldızı işaretinin ve "7 Ekim saldırısının 100'üncü günü" göndermeli bilekliğini kameralara göstermesi tartışmaları beraberinde getirdi. Kadro dışı bırakılıp gözaltına alınan futbolcunun ilk ifadesi ortaya çıktı. Jehezkel'in bu hareketi kimilerince tepki görürken ayrıca bir futbolcunun daha paylaşımı gündem oldu.

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor-Trabzonspor maçındaki gol sevinci gündem yarattı. Jehezkel'in kameralara gösterdiği bileğindeki yazı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklediği şeklinde yorumlandı. Gözaltına alınan Jehezkel (28), ifadesinde, "Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim" dedi.

AA-20240114-33437313-33437308-ANTALYASPOR_ISRAILLI_OYUNCUSU_JEHEZKELI_KADRO_DISI_BIRAKTI

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASININ BAŞLADIĞI GÜN

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

AA-20240114-33437313-33437309-ANTALYASPOR_ISRAILLI_OYUNCUSU_JEHEZKELI_KADRO_DISI_BIRAKTI

Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA-20240114-33437313-33437311-ANTALYASPOR_ISRAILLI_OYUNCUSU_JEHEZKELI_KADRO_DISI_BIRAKTI

"SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

AA-20240114-33437313-33437310-ANTALYASPOR_ISRAILLI_OYUNCUSU_JEHEZKELI_KADRO_DISI_BIRAKTI

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA-20240114-33437313-33437312-ANTALYASPOR_ISRAILLI_OYUNCUSU_JEHEZKELI_KADRO_DISI_BIRAKTI

DESTEK GELDİ

Öte yandan Başakşehir'de oynayan Eden Karzev'den ise Jehezkel'e destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karzev de yine '100 gün' ifadesinin yer aldığı bir paylaşımı alıntıladı.

GD3O8zBXoAAZG4u

Antalyaspor'un İsrailli oyuncusundan skandal gol sevinci! Gözaltına alındı Antalyaspor'un İsrailli oyuncusundan skandal gol sevinci! Gözaltına alındı

(DHA)

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ben hayatımda böyle bir şey görmedim!Ben hayatımda böyle bir şey görmedim!
Derbinin son anlarında penaltıyla yıkıldı!Derbinin son anlarında penaltıyla yıkıldı!
Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Hamas davut yıldızı Antalyaspor 10 maçı süper li maçın ekipleri başakşehi
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Sosyal yardım ödemelerinde 2024 için yüzde 50'ye yakın artış

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku!

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku!

Derbinin son anlarında penaltıyla yıkıldı!

Derbinin son anlarında penaltıyla yıkıldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.