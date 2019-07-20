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Göl suyu çekildi, yerini koyun sürüleri aldı

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YAŞAM  | 20.07.2019 04:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ‘Buğday Ambarı’ olarak bilinen Konya Ovası, son yıllardaki yağış azlığı ve çiftçilerin yeraltı suyunu bilinçsiz şekilde tüketmesi nedeniyle çölleşme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü’nün bir kısmında çobanlar koyun otlatmaya başladı.

Göl suyu çekildi, yerini koyun sürüleri aldı

Konya’nın Ilgın ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan birinci derece doğal sit alanı olan Çavuşçu Gölü, yok olma tehlikesi taşıyor. 27 kilometrekare alana sahip olan gölü, Doğanhisar Çayı, Çiğil Deresi ve Bulçuk Çayı besliyor.

Gölden, Çavuşçu Mahallesi balıkçılıkla geçimini sağlarken, şimdilerde tekneler kenarda bekliyor. Gölde su seviyesinin azalmasıyla gölün olduğu yerler traktörlerle sürüldü. Çekilen suların yerinde şimdilerde ise çobanlar tarafından koyun sürüsü otlatılmaya başlandı.

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Dağlık bölgelerden göle su inmediği için, yağmur yağışı olsa da göle faydası olmuyor. Göl, sosyal alanda da bölgeye katkı sağlarken, şimdilerde ise vatandaşlar gölün tekrar eski günlerine dönmesini ve faaliyete geçmeyi bekliyor.

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Kadınhanı ilçesi ve çevre bölgelerde de kullanılan gölün suyunun artık o bölgelere de faydası olmuyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşçu Gölü Buğday Ambarı Konya Ovası

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