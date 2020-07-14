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Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 08:58 | Son Güncelleme

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan Glee dizisinin yıldızı oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. Rivera, Glee ekibinde hayatını kaybeden üçüncü oyuncu oldu.

Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu

Geçtiğimiz günlerde oğlu Josey ile birlikte ABD’deki Piru Gölü’ne giden ve kayıplara karışan 33 yaşındaki Naya Rivera’yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir cansız beden bulunduğunu duyurdu. The New York Times'ın haberine göre; Ventura şerifi Bill Ayub, buldukları cansız bedenin Naya Rivera’ya ait olduğunu açıkladı.

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Ayub, olayın intihar olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Şerif, Naya Rivera'nın oğlunu bota taşıyabildiğini ama kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ettiklerini söyledi.

Glee'nin başarılı oyuncusu Naya Marie Rivera botla açıldı kaybolduGlee'nin başarılı oyuncusu Naya Marie Rivera botla açıldı kayboldu

15 metre derinlikte bulunan Naya Rivera'nın ölüm nedenini doğrulamak için otopsi yapılacak.

GLEE EKİBİNDE 3. ÖLÜM

Daha önce Glee dizisinde canlandırdığı Noah Puckerman rolüyle tanınan 35 yaşındaki aktör Mark Salling 2018 yılında intihar etmişti. Glee dizisinin bir diğer yıldızı Cory Monteith de 2013’te Kanada'da bir otel odasında ölü bulunmuştu. Rivera'nın vefatı ekipteki 3. ölüm oldu.

NASIL KAYBOLDU?

Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı. O arada olanlar henüz net bir şekilde bilinmiyor. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu. Ama o sırada Rivera'dan bir iz yoktu.Polis, olayla ilgili bir ipucu elde edebilmek için küçük Josey'in anlattıklarını da dinledi. Küçük çocuk yaşananları "Annem göle atladı ve bir daha geri dönmedi" diyerek anlattı.

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