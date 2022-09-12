Gölge eş anlamlısı nedir? Gölge kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gölge kelimesi Türkçede sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre birçok farklı anlamı bulunur. Gölge kelimesinin ilk anlamı ışığın engellenmesiyle bir cismin ışıklı tarafta meydana gelen karanlığıdır. Güneşten korunacak karanlık yer de gölge anlamına gelir. Gölge kelimesinin diğer anlamları da şu şekildedir:
Gölgenin eş anlamlısı olan kelimeler de aynı anlamları taşır. Gölgenin en çok bilinen ve kullanılan anlamı güneşten korunulan alan ve net olarak görülmeyen karartı hâlindeki görüntüdğr. Bunların dışında mecazi anlamları da bulunur. Gölge kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:
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