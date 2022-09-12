Gölge eş anlamlısı nedir? Gölge kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gölge kelimesi Türkçede sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre birçok farklı anlamı bulunur. Gölge kelimesinin ilk anlamı ışığın engellenmesiyle bir cismin ışıklı tarafta meydana gelen karanlığıdır. Güneşten korunacak karanlık yer de gölge anlamına gelir. Gölge kelimesinin diğer anlamları da şu şekildedir:

Silüet

Resimde bir şekli cisimlendirmek için, onun ışık almaması gereken yerlerine vurulan az çok koyu renk.

Yetkisi olmadığı hâlde etkili olan.

Röfle.

Birinin yanından hiç ayrılmayan kişi.

Koruma, kayırma, himaye.

Gölge kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Gölgenin eş anlamlısı olan kelimeler de aynı anlamları taşır. Gölgenin en çok bilinen ve kullanılan anlamı güneşten korunulan alan ve net olarak görülmeyen karartı hâlindeki görüntüdğr. Bunların dışında mecazi anlamları da bulunur. Gölge kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

Saye

Hayal

Hayalet

Röfle

Silüet

Listede yer alan tüm kelimeler gölge eş anlamlısı olan kelimelerdir ve gölge ile aynı anlama gelir. Cümle içinde gölge yerine kullanılabilirler. Ancak gölge kelimesinin farklı anlamları da olduğu için bu kelimeleri kullanırken mutlaka cümle anlamını kontrol etmek gerekir.

Gölgenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gölge kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleleri şu şekilde kurabiliriz:

Gün batımında gördüğü belli belirsiz hayalet onu ürkütmüştü.

Yeni sergisinde yer alan insan silüetleri ile dolu tablolar oldukça büyük ilgi gördü.

Salkım söğütlerinin sayesinde dinlendi.

Karanlığın içinde gördüğü hayaletler ışığın yansımasından başka bir şey değildi.

Rüyasında hayal meyal gördüğü babasını ne kadar özlediğini yeni fark etmişti.

Güneşin tam tepede olduğu saatlerde kendine saye bir yer aradı küçük kedi.

Saçlarına yaptırdığı röfle ile oldukça havalı bir görünümü vardı.



