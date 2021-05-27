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Gonca Vuslateri'den Jennifer Lopez'li gönderme: Eski bilete piyango vurmaz!

27.05.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Hakan Altun ile yaşadığı aşk ile bomba gibi magazin gündemine düşen Gonca Vuslateri'den barıştılar iddialarına göndermeli yanıt geldi. Yaşadığı çalkantılı ilişki ile bir süre gündemden düşmeyen Altun ile Vuslateri cephesinden yeniden barıştılar iddialarına yanıt gecikmedi.

Gonca Vuslateri'den Jennifer Lopez'li gönderme: Eski bilete piyango vurmaz!

Ünlü oyuncu Gonva Vuslateri'nin geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşayan eski sevgilsi Hakan Altun'u arayarak, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği iddia edilmişti. Ortaya atılan iddiaların ardından hayranları ikilinin barıştıklarını düşünürken, Vuslateri'den göndermeli bir paylaşım geldi. Vuslateri, paylaşımında "Eski bilete piyango vurmaz" ifadelerini kullandı.

VUSLATERİ'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

34 yaşındaki Gonca Vuslateri, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu eski aşkı Hakan Altun ile barıştıkları iddia edildi. Vuslateri ise konuya ilişkin manidar bir paylaşım ile yanıt verdi. Ünlü oyuncu eski sevgilisi Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez'i eleştirdi.

Başarılı oyuncu konuyla ilişkin olarak, "Eski bilete piyango vurmaz. Arkana bakmayacaktın Jennifer Lopez ama ne diyelim... Bir tur daha döneceksin o aşkı, ne yapacaksın... Olan benim siyah sporcuma (Alex Rodriguez) oldu. İyi geceler vuslat eri. İyi uykular sana... Ne güzel ölüyormuş insan anılarda da..." sözlerine yer verdi. Bu paylaşım ise Vuslateri'nin, "barışma" iddialarına gönderme yaptığı ileri sürüldü.

Gonca Vuslateri'den Hakan Altun ile barıştılar iddialarına gönderme: Eski bilete piyango vurmaz!

AYRILIK SONRASI AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Gonca Vuslateri, Hakan ALtun ile biten ilişkisinin ardından gazetecilerin, "Ayrılık sonrası Hakan Altun şarkıları dinlediniz mi?" sorusuna, "Gülesim geliyor" şeklinde cevap vermişti.

Öte yandan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biten bir ilişkim varsa, devam eden bir hayatım da var demektir" diyen Vuslateri, "Ali Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü gününde sizin sorularınıza cevap vermem pek uygun olmaz. Uygunsa ve yine cevap vermem gerekiyorsa size 'gülesim geliyordur.' Başkasına değil" şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Hakan Altun
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Beynini yemiş kız yazık

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