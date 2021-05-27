Gonca Vuslateri'den Jennifer Lopez'li gönderme: Eski bilete piyango vurmaz!

Ünlü oyuncu Gonva Vuslateri'nin geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları yaşayan eski sevgilsi Hakan Altun'u arayarak, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği iddia edilmişti. Ortaya atılan iddiaların ardından hayranları ikilinin barıştıklarını düşünürken, Vuslateri'den göndermeli bir paylaşım geldi. Vuslateri, paylaşımında "Eski bilete piyango vurmaz" ifadelerini kullandı.

VUSLATERİ'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

34 yaşındaki Gonca Vuslateri, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu eski aşkı Hakan Altun ile barıştıkları iddia edildi. Vuslateri ise konuya ilişkin manidar bir paylaşım ile yanıt verdi. Ünlü oyuncu eski sevgilisi Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez'i eleştirdi.

Başarılı oyuncu konuyla ilişkin olarak, "Eski bilete piyango vurmaz. Arkana bakmayacaktın Jennifer Lopez ama ne diyelim... Bir tur daha döneceksin o aşkı, ne yapacaksın... Olan benim siyah sporcuma (Alex Rodriguez) oldu. İyi geceler vuslat eri. İyi uykular sana... Ne güzel ölüyormuş insan anılarda da..." sözlerine yer verdi. Bu paylaşım ise Vuslateri'nin, "barışma" iddialarına gönderme yaptığı ileri sürüldü.