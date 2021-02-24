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Gonca Vuslateri'den Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

24.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri'den Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Geleceğin sağlık çalışanlarına eğitim desteği vermek amacıyla hayata geçirilen ‘Destek Hayat Değiştirir’ projesinde, 15 ünlü isim kendi hikayelerini kaleme aldı

Gonca Vuslateri, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Kalben, Şahika Ercümen ve Ufuk Sarıca gibi isimler, Türk Eğitim Vakfı ve Voonka’nın, geleceğin sağlık çalışanlarına eğitim desteği vermek amacıyla hayata geçirdiği ‘Destek Hayat Değiştirir’ projesine, katkıda bulundu Ünlülerin kendi destek hikayelerini paylaştığı kitabın satışından elde edilecek gelir, sağlık çalışanlarının eğitimi için kullanılacak.

'FATURALARIMI ŞEVKET ÖDEDİ'

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Vuslateri, hikayesinde Şevket Çoruh, Şebnem Sönmez ve Eric Morris’den aldığı desteği anlattı. Oyuncu, Şevket Çoruh’un maddi anlamda zorlandığı dönemde, kedisinin faturalarını ödediğini, 2011 yılında konservatuvardan sonra yanında kaldığı Sönmez’in ise kendisine, ‘Çok fazla hata yaptım’ deme özgürlüğünü verdiğini belirtti.

Vuslateri, Los Angeles’ta dört yıl yaşadığı dönemde de Moris’ten destek gördüğünü dile getirdi.

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