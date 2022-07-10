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Gonca Vuslateri havuz başında poz verdi! "Vasfiye teyze ne hale gelmiş"

10.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Yalan Dünya dizisinde Vasfiye teyze rolüne hayat veren Gonca Vuslateri son zamanlarda iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer aldı. Güzel oyuncu, havuz başından verdiği poz ile takipçilerini büyüledi.

Gonca Vuslateri havuz başında poz verdi! "Vasfiye teyze ne hale gelmiş"

Yıllarca birçok proje ile ekran önüne geçen ve ekranların tanınan simalarından biri haline gelen Gonca Vuslateri son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif. Paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni alan ünlü oyuncu tatil pozuyla gündeme geldi.

HAVUZ BAŞINDAN POZ VERDİ

Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi.

Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi!

O poza takipçileri, "Vasfiye teyze ne hale gelmiş", "Çok güzel olmuş" gibi yorumlar yaptı.

Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi!

Yılların oyuncusu Gonca Vuslateri'nin oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi!

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Sosyal medyada 1 milyon kişi tarafından takip edilen Vuslateri geçtiğimiz günlerde verdiği sütyensiz pozuyla oldukça konuşulmuştu.

Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi!

Son zamanlarda cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi!

Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi!

Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi!

Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi!

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Gonca Vuslateri Instagram
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