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  4. Gonca Vuslateri küvet pozunu paylaştı! Seda Sayan hemen sordu

Gonca Vuslateri küvet pozunu paylaştı! Seda Sayan hemen sordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 16:12 | Son Güncelleme

Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken üstsüz çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Vuslateri'nin paylaşımına en dikkat çeken yorumu yapan Seda Sayan ise fotoğrafı kimin çektiğini sordu.

Gonca Vuslateri küvet pozunu paylaştı! Seda Sayan hemen sordu

Karantina dönemini evinde geçiren Gonca Vuslateri, şimdilerde Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Vuslateri, son olarak küvet pozunu paylaştı. Oyuncuya en ilginç yorum ise Seda Sayan'dan geldi.

"RESMİ KİM ÇEKTİ GONCA?"

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Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı.

Fotoğrafı gören Seda Sayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca" dedi.

Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.

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