Gonca Vuslateri’nin keşfedilme hikayesi duyanları şoke etti! Meğer asıl mesleği başkaymış

Girdiği her dizide adeta bir yıldız gibi parlayan, hem oyunculuğu hem de sesiyle kendisine hayran bırakan Gonca Vuslateri, en son şarkıcı Hakan Altun ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Oyuncunun keşfedilme hikayesini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer ilk yaptığı meslek başkaymış.

GONCA VUSLATERİ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Son olarak ünlü şarkıcı Hakan Altun ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Gonca Vuslateri, daha sonra da ayrılık haberleriyle konuşulmuştu. Girdiği her dizide başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Vuslateri gibi bir yeteneğin nasıl keşfedildiğini herkes merak ediyordu. Ünlü oyuncu, keşfedilme hikayesini verdiği bir röportajda anlattı. Meğer Gonca Vuslateri, aslında Bodrum’da meşrubat satarak geçimini sağlıyormuş Bir gün yine Bodrum’da meşrubat satarken Selçuk Yöntem’le tanışmış. Yöntem, kendisine “Oyuncu musun?” diye sormasından sonra ikili sohbete tutulmuş. Hala da sıkı dostlarmış.

Vuslateri’nin meşrubat satıcılığından, ünlü bir oyuncuya dönüşme hikayesi bu kadarla da kalmıyor. Ünlü oyuncu yaptığı diğer meslekleri şöyle anlattı: "Türkiye’nin her yerini gezip çalıştım, beyaz eşya tanıtımında balon şişirme işi bile yaptım. Bodrum’da boynuma tepsiyi asarak meşrubat sattım”

Annesinin "Tiyatrocu ol" tavsiyesine uyup oyuncu olmaya karar veren Gonca Vuslateri, Müjdat Gezen'le olan bir anısını da şöyle dile getirdi: "17-18 yaşımda okulda yatıp kalkıyordum. Bu yoklukla savaşamayacağımı düşündüm bir gün, Müjdat Hoca 'Ben sana bu hakkı vermiyorum' diye masaya vurdu. Bir daha açlık tokluk düşünmeden sadece sanatı düşünerek işimi yaptım."

GONCA VUSLATERİ NERELİ?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Babası Astsubay olan Vuslateri, 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. 1994 yılında babası emekli olduktan sonra ailesi ile birlikte Bursa'ya geri taşındı. 1998'da annesi ve babası boşanan oyuncu bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul yıllarından itibaren oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.İlk oyunculuk deneyimini 'Ruhsar' dizisiyle yaşadı. Uzun yıllar sonra yer aldığı 'Küçük Sırlar' isimli dizide canlandırdığı Ceyla karakteri ile tanındı.Asıl popülerliğini senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı 'Yalan Dünya' dizisinde aynı anda canlandırdığı iki karakter ile kazanmıştır.

Vasfiye Teyze ve Eylem karakterlerini canlandıran oyuncu dizinin en sevilenleri arasında girmiştir.Bir dönem fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile birliktelik yaşayan Vuslateri, Edip Burak Ertoğan ile 31 Aralık 2015'de yurtdışında evlendi. Çift 30 Nisan 2018 tarihinde boşandı. Son olarak Hakan Altun ile aşk yaşayan Vuslateri, bu aşkta da aradığını bulamayarak kısa sürede ayrılık kararı aldı.



