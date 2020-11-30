Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkından ilk fotoğraf

Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun’un gönlünü oyuncu Gonca Vuslateri’ye kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Altun geçtiğimiz gün bir açıklama yaparak Gonca Vuslateri ile bir aydır birlikte olduklarını ve mutlu olduklarını söyleşti.

Hakan Altun açıklamasında nazardan korktuğunu da ifade etmişti. 34 yaşındaki Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Altun aşkından ilk fotoğraf da ortaya çıktı.

Hakan Altun, İbo Show için İstanbul'a geldiğini ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıklamıştı.

Altun açıklamasında, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" demişti.



