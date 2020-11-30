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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkından ilk fotoğraf

30.11.2020 08:42 | Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkından ilk fotoğraf

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşk haberleriyle gündeme gelen Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un birlikte ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun’un gönlünü oyuncu Gonca Vuslateri’ye kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Altun geçtiğimiz gün bir açıklama yaparak Gonca Vuslateri ile bir aydır birlikte olduklarını ve mutlu olduklarını söyleşti.

Hakan Altun açıklamasında nazardan korktuğunu da ifade etmişti. 34 yaşındaki Vuslateri ile 48 yaşındaki şarkıcı Altun aşkından ilk fotoğraf da ortaya çıktı.

Hakan Altun Gonca Vuslateri'ne nasıl aşık olduğunu anlattı! 'Nazardan korkuyorum'Hakan Altun Gonca Vuslateri'ne nasıl aşık olduğunu anlattı! 'Nazardan korkuyorum'

Hakan Altun, İbo Show için İstanbul'a geldiğini ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıklamıştı.

Ekran Alıntısı

Altun açıklamasında, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" demişti.


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