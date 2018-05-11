Gonca Vuslateri ve Kerem Alışık aşk mı yaşıyor?

Yalan Dünya dizisiyle adını duyuran Gonca Vuslateri, 2016 yılının ilk günü bir süredir birlikte olduğu Edip Burak Ertoğan ile sürpriz bir şekilde evlenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Gonca Vuslateri yine sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.

GONCA VUSLATERİ VE KEREM ALIŞIK AŞK MI YAŞIYOR?

Sözcü'nün haberine göre; dün gece Cihangir’de samimi görüntüler veren Gonca Vuslateri ile Kerem Alışık'ın beraberlik yaşadığı öne sürüldü.

Cihangir’deki bir mekanda Vuslateri ve iki kız arkadaşıyla birlikte oturan Alışık’ın, yaklaşık 45 dakika boyunca ünlü oyuncu ile baş başa kaldıktan sonra arkadaşlarını masaya geri çağırdığı öğrenildi.

