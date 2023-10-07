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GÖNÜL DAĞI 108. BÖLÜM FULL İZLE! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve TRT1 yayın akışı

07.10.2023 18:45 | Son Güncelleme:
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Gönül Dağı son bölüm ile heyecan serisine devam ediyor. TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Veysel'in füze patlaması sonucu yaralanması ve yürüyemeyecek olması izleyicileri oldukça üzmüştü. Semih Ertürk, Berk Atan ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde olduğu Gönül Dağı dizisi bu akşam 108. bölüm ile ekrana gelecek. Peki, Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? İşte Gönül Dağı 108. bölüm TRT1 canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve TRT1 yayın akışı

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracak. Yayınlanan fragmana göre Veysel'in yürümesi oldukça zor olacak. Veysel'i yürütmeye kararlı olan amcaoğlulları ise bu durum için bir plan geliştirecek. İşte Gönül Dağı 108. bölüm TRT1 canlı izle ekranı ve TRT1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Veysel'in uyanmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Ancak tahlil sonuçları iyi çıkmamıştır. Acı haberi duyan Veysel'in tepkisi ne olacaktır? Muammer, Taner'i affedebilmek için bir şart sunar. Taner bir yandan soruşturma için ifade verirken bir yandan amcasının öfkesiyle karşılaşır. Amcaoğulları, Veysel'i hayata döndürmek için ne yapacaktır? Erkan ve Yeşim'in magazinde aşk haberi çıkar. Erkan yanlış anlaşılmayı nasıl düzeltecektir?

GÖNÜL DAĞI 108. BÖLÜM FULL İZLE!

Veysel, fizyoterapi sırasında genç bir çocukla karşılaşır. Çocuğun bir hayalini gerçekleştirmek için amcaoğullarından yardım ister. Asker eğlencesi sırasında neler yaşanacaktır? Taner, Selma'yı mutlu edecek bir şey yapar. Taner ne yapacaktır? Ramazan, Veysel'in isteğini gerçekleştirmek için çabalarken Asuman ile aralarında neler yaşanacaktır?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:05 Beni Böyle Sev
09:40 Hayallerinin Peşinde
10:40 Şendul Şaban (Yerli Sinema)
12:30 Hayatımın Neşesi
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Dönül Dağı
04:30 Hayatımın Neşesi
06:10 Kapanış

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