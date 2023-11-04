GÖNÜL DAĞI 112. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracak. Yayınlanan fragmana göre Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. İşte Gönül Dağı 112. bölüm TRT 1 canlı izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı
Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar verirler. Kasaba bu ilişkiyi nasıl öğrenecektir? Kasabada elektrik kesintisi olur. Amcaoğulları bu soruna çözüm ararlar. Veysel bu sıkıntıyı nasıl çözecektir? Yeşim, setteki çalışanlarla Erkan ve Filiz'i savunduğu için kavga eder. Yeşim'in kariyeri nasıl etkilenecektir? Kasabada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılacaktır. Okulda gösteri hazırlayan Gülsüm Öğretmen, beklemediği bir şeyle karşılaşır. Tören sırasında neler yaşanacaktır?
Selma ve Taner'in sevgili olduğunu bütün kasaba öğrenir. Zafer intikam almak için Fazıl'a ne söyleyecektir? Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. Baba kız yangından kurtulabilecek midir? Döndü ve Halime, Hüseyin'e kasabadan birini bulur. Buldukları kişi Ramazan ve Asuman'ı nasıl etkileyecektir? Rıfat geçinebilmek için ek iş olarak un fabrikasında çalışır. Rıfat'ın başına ne gelecektir? Yeşim diziden ayrılır. Kalacak yer arayan Yeşim'in yardımına Erkan koşar.
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Beni Böyle Sev
07:40 Lingo
11:40 3'Te 3
13:00 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Benim Güzel Ailem
04:10 3'Te 3
05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:00 Kapanış