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Gönül Dağı 85. bölüm izle tek parça! TRT1 ile Gönül Dağı son bölüm kesintisiz izle

04.02.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı 85. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi yine büyük bir heyecanla izlenecek. Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenecektir. İşte Gönül Dağı yeni bölüm hakkında tüm ayrıntılar...

Gönül Dağı 85. bölüm izle tek parça! TRT1 ile Gönül Dağı son bölüm kesintisiz izle

Cumartesi akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 85. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde yine heyecanlı dakikalar seyirciyi ekrana kilitleyecek. Dizinin yeni bölümünde; Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller...

GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gönül Dağı 1

Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

Gönül Dağı 2

Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir?

Gönül Dağı 3

Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir?

Gönül Dağı 4

Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

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