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Gönül Dağı bu akşam var mı, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

26.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı yeni bölüm için araştırmalar hızlandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Dizide Dilek’in ölümünden sonra Taner’in yaşadığı duygusal anlar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gönül Dağı’nın en son 77. bölümü ekrana geldi. Şimdi gözler yeni bölümü çevrildi. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

Gönül Dağı bu akşam var mı, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı'nın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Sevilen dizi Gönül Dağı'nın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. 26 Kasım yayın akışına göre bu akşam TRT 1'de Gönül Dağı dizisi yer almıyor. Dizinin en son 77. bölümü ekrana gelmişti.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası sebebi ile 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları ekrana gelecek. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm olmayacak.

gönül-dağı-bu-akşam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Hayallerinin Peşinde
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Tunus Avustralya"
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Polonya-Suudi Arabistan"
18:00 Ana Haber

gönül-dağı

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Elem Maçları "Fransa-Danimarka"
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Arjantin-Meksika"
00:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

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