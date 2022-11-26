Gönül Dağı bu akşam var mı, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı'nın bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Sevilen dizi Gönül Dağı'nın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. 26 Kasım yayın akışına göre bu akşam TRT 1'de Gönül Dağı dizisi yer almıyor. Dizinin en son 77. bölümü ekrana gelmişti.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası sebebi ile 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları ekrana gelecek. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm olmayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Hayallerinin Peşinde

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Tunus Avustralya"

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Polonya-Suudi Arabistan"

18:00 Ana Haber

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Elem Maçları "Fransa-Danimarka"

21:00 Kupa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Arjantin-Meksika"

00:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

