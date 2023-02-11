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Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 11 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı!

11.02.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. Büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından ülke genelinde milli yas ilan edildi ve tüm kanalların yayın akışları değiştirildi. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 11 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı!

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı tüm dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Tüm Türkiye 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Bu depremin ardından bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından milli yas ilan edildi ve televizyon kanallarının yayın akışları değiştirildi. Peki, Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? İşte yanıtı...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Gönül Dağı Kuşları dizisi bu akşam yayınlanmayacak. TRT1'de saat 20:00'de Ana Haber ve 21:30'da ise TRT Haber Ortak Yayını ekrana gelecek.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır? Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir? Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir?

Gönül Dağı 3

Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

11 ŞUBAT 2023 TRT1 YAYIN AKIŞI ŞÖYLE;

11 şubat yayın akışı


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