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  4. Gönül Dağı dizisinin ünlü oyuncusu Gülsim Ali İlhan bir dergi çekiminde verdiği pozlarla büyüledi!

Gönül Dağı dizisinin ünlü oyuncusu Gülsim Ali İlhan bir dergi çekiminde verdiği pozlarla büyüledi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.05.2024 12:15
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Gönül Dağı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Gülsim Ali sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Bir dergi çekiminde poz veren oyuncu sarı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Gönül Dağı dizisinin ünlü oyuncusu Gülsim Ali İlhan bir dergi çekiminde verdiği pozlarla büyüledi!

Gönül Dağı dizisinde Dilek rolüne hayat veren Gülsim Ali İlhan, ani vedasıyla şaşırtmıştı. İlhan, aylar sonra yaptığı açıklamada kadrodan kendi isteğiyle ayrılmadığını söylemişti.

Ünlü oyuncu Gülsim Ali sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplamaya devam ediyor.

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Gülsim Ali'nin son Instagram paylaşımı hayranlarını mest etti. Başarılı oyuncu Gülsim Ali, bir dergi çekiminde verdiği pozlarla yine büyüledi.

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Sarı elbisesiyle göz kamaştıran oyuncunun, paylaşımına beğeni yağdı.

Vitrin


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Gülsim Ali
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