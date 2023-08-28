TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezon bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Bu tarihten itibaren dizi takipçileri yeni bölümlerin yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 4. sezon tarihi belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin resmi Intagram sayfasında 'Çaylar demlenmeye başlasın! Hazır mıyız? Uzun bir aradan sonra yeni hikayelerimizle evlerinize konuk olmaya geliyoruz.' notu ile paylaşım yapıldı.

DİZİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur.

Amcaoğulları nasıl barışacaktır? Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır?

Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir? Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. İkilinin doğumu sırasında neler olacaktır?

Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. İkili ne karar verecektir?

