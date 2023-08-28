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Gönül Dağı ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 4. sezon tarihi belli oldu mu?

28.08.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Dizinin 4. yeni sezonu içinse heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Gönül Dağı yeni bölümleri ne zaman? İşte tüm detaylar...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezon bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Bu tarihten itibaren dizi takipçileri yeni bölümlerin yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 4. sezon tarihi belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin resmi Intagram sayfasında 'Çaylar demlenmeye başlasın! Hazır mıyız? Uzun bir aradan sonra yeni hikayelerimizle evlerinize konuk olmaya geliyoruz.' notu ile paylaşım yapıldı.

Gönül Dağı gönül dağı paylaşım

DİZİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bozulur.

Gönül Dağı 2

Amcaoğulları nasıl barışacaktır? Dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır?

Gönül Dağı KAPAK

Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan Ailesi'ni bekleyen karar nedir? Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. İkilinin doğumu sırasında neler olacaktır?

Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. İkili ne karar verecektir?

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