Gönül Dağı ne zaman başlıyor 2023? Gönül Dağı saat kaçta başlıyor, bu akşam var mı? İşte TRT1 yayın akışı

Gönül Dağı yeni bölüm saati izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Gedelli Kasabası'nda yaşanan olayları eğlenceli bir şekilde ele alan ve 'Bir Bozkır Hikayesi' sloganıyla yola çıkan Gönül Dağı, bu akşam yeni sezonuyla ekrana geliyor. İşte Gönül Dağı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı ve TRT yayın akışı...

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. TRT1'de yayınlanacak olan dizi, yayın hayatına başladığı günden itibaren cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Gedelli Kasabası yine bildiğimiz gibidir Amcaoğulları işleri büyütmüş hayallerindeki Bilişim Vadisi'ni kurmuştur. Roket çalışmaları için izin almakla uğraşan TVR, beklemedikleri bir tehlike ile karşılaşırlar. Roketin düşmesi nasıl engellenecektir? Amcaoğullarının çocukları okula başlayacaktır. Okulun ilk günü neler olacaktır? Selma Öğretmen, yıllardır verdiği sözü tutmuştur. Ali'den gelen haberle Selma kendisini beklemediği bir durum içinde bulur. Ali ne yapacaktır?

TRT YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:10 Beni Böyle Sev

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:20 Gönül Dağı

03:55 Benim Güzel Ailem

06:25 Kapanış

