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Gönül Dağı’nın 29 yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Taner parayı nereden bulacak?

22.05.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkırda yaşanan samimi hikayelerin anlatıldığı Gönül Dapı’nın 29. Yeni bölüm fragmanında Taner ve amcaoğulları bu sefer gerçekten iflas ettiklerini anlarlar. Bir yandan kendi masrafları diğer yandan Zahide’nin düğün masrafları derken Taner bulmak için çok büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalıyor.

Gönül Dağı’nın 29 yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Taner parayı nereden bulacak?

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde Zahide ve Sefer’in yaklaşan düğün heyecanının üzerine gölge düşüyor. Analığının akrabaları Sefer’in yaşadığı evi almak isteyince herkesi bir anda endişe kaplıyor. Düğüne kısa bir süre kala yaşanan bu olay keyifleri kaçırırken, çözüm yolu bulmak yine Taner’e düşüyor.

İŞTE GÖNÜL DAĞI’NIN 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Taner, Veysel ve Ramazan son girdikleri masraflar yüzünden büyük bir borç altına girerler. Alacaklılar kapıya dayanmaya başlayınca bu üç amcaoğlu iflas ettiklerini sonunda anlarlar. Zahide ve Sefer’in düğününün yaklaşmasıyla daha da bir sıkıntı içine girerler. Üç amcaoğlu, bu sıkıntılı durumun içinden çıkabilmek için her yolu denerler ancak bu zannettikleri kadar kolay olmaz.

Diğer yandan düğün günü iyice yaklaşırken, masraflar da gitgide artar. Sefer’in analığının akrabaları da Sefer’in yaşadığı evi isteyince ortalık iyice karışır. Bir yandan maddi sıkıntılar diğer yandan yaşanan ev krizi ile herkes iyice endişelenir. Taner bu krizi çözmek için son çare olarak çok büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.

Gönül Dağı’nın 29 yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Taner parayı nereden bulacakk

GÖNÜL DAĞI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hamile olan Cemile ilk defa aşerir ve canı balık ister. Veysel Cemile’nin istediği bulmak için kasabaya gider ancak bir tülü karısının istediği bulamaz. En sonunda amcaoğlulları balıkları kendileri tutmaya karar verir ancak bu iş kolay olmayınca Taner yine bir icat geliştirir ve sonunda herkese yetecek kadar balık tutmayı becerirler.

Bayram sevinci yaşanan Gedelli’de büyük bir piknik düzenlenir. Herkes neşe içinde eğlenir yemekler yenir. Piknik alanında kurulan salıncakta karısı Kamuran’ı sallayan Selami olaya biraz heyecan katmak için salıncağı çok hızlı sallar ve Kamuran salıncaktan düşer. Yaşanan bu kaza pikniğin de keyfini kaçırır.

Öte yandan Belediye Başkanı Münir Bey, bayramın son gününde bir şenlik düzenler. Ramazan da bu şenliğe Mehter Takımı getireceğine söz verir. Ancak her zamanki gibi Ramazan bu işi bir karmaşaya çevirir.

Sefer ve Zahide düğün zamanı yaklaşırken, evin tadilat işine girişir. Nişanlı çift bir yandan yeni evleri için canla başla çalışırken, işlerin yetişmeyeceği korkusunu da yaşarlar.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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