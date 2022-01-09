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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali günler sonra paylaşım yapınca... "Çok güzelsin"

09.01.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı'nda başrol olan Gülsim Ali sosyal medyada günler sonra paylaşım yapınca hayranları mest oldu. Gönül Dağı'ndaki rol arkadaşlarıyla Almanya'ya giden güzel oyuncunun paylaşımına hayranları yorum yağdırdı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali günler sonra paylaşım yapınca... "Çok güzelsin"

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün de yer aldığı Gönül Dağı dizisinde öne çıkan Gülsim Ali paylaşımlarıyla ilgili çekiyor. Diriliş Ertuğrul'daki Aslıhan Hatun rolüyle tanınan ardından da Yüzleşme, Payitaht Abdülhamid dizisinde oynayan güzel oyuncu Gönül Dağı dizisindeki başarısıyla da hayranlarını artırdı.

GÜLSİM ALİ'NİN GERÇEK MESLEĞİ

Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde doğan oyuncu sosyal medyada bir süredir paylaşım yapmıyordu. Oyunculuktan önce model olan Gülsim İlhan Ali Bulgaristan'da Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya karar vermiş. Yaptığı için hakkını veren Gülsim Ali sosyal medyada yeni bir pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Oyuncu arkadaşlarıyla Almanya'da olan güzel isim Almanya'yı güneşli görünce hemen poz vermiş. Bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan güzel oyuncuya hayranları "Çok güzelsin" yorumları yağdırdı.

1.6 milyon takipçisi bulunan Gülsin Ali'ye 6 saatte132 bin beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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