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  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

21.02.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu Gülsim Ali, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Gülsim Ali, bu defa makyajsız pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle gönüllere taht kuran Gülsim Ali, kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Gülsim Ali, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız pozuyla beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

Bulgaristan Rusçuk'ta dünyaya gelen Gülsim Ali, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

Bir model yarışmasında keşfedilen Gülsim Ali, 2012 yılında yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

Bir dönem kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile birlikte olan Gülsim Ali'nin, bu ilişki nedeniyle ailesiyle problemler yaşadığı iddia edilmişti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

Gülsim Ali'nin Hanım Köylü dizisindeki partneri Yusuf Çim ile de aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde fırtınalar estiren Gülsim Ali'nin büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

Gülsim Ali'nin Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi mevcut.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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