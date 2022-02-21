Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozuyla kendine hayran bıraktı!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle gönüllere taht kuran Gülsim Ali, kabiliyetinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Gülsim Ali, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız pozuyla beğeni topladı.
Bulgaristan Rusçuk'ta dünyaya gelen Gülsim Ali, Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı.
Bir model yarışmasında keşfedilen Gülsim Ali, 2012 yılında yer aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım attı.
Bir dönem kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile birlikte olan Gülsim Ali'nin, bu ilişki nedeniyle ailesiyle problemler yaşadığı iddia edilmişti.
Gülsim Ali'nin Hanım Köylü dizisindeki partneri Yusuf Çim ile de aşk yaşadığı öne sürülmüştü.
Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde fırtınalar estiren Gülsim Ali'nin büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
Gülsim Ali'nin Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi mevcut.
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