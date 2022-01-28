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Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış

28.01.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Bozkırda bir Anadolu Masalı'' sloganıyla yayın hayatına başlayan Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Doktor Kenan' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Serkan Kuru'nun eşi de tanıdık çıktı.

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Serkan Kuru'nun eşinin, Arka Sokaklar'ın yıldızı olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Serkan Kuru, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol olan güzel oyuncu Gökcan Gökmen ile evli.

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış

Aile hayatlarını magazin basınından uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden ünlü çiftin, bir de kız çocukları bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Matematik bölümünde okuyan Gökcan Gökmen, üniversiteyi bitirdikten sonra oyunculuk eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış

Gökcan Gökmen; Çiçek Taksi, Kaçak Gelin, Arka Sokaklar, Ah İstanbul, Unutulmaz ve Mahpeyker Kösem Sultan gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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