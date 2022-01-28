Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Serkan Kuru'nun eşinin, Arka Sokaklar'ın yıldızı olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Serkan Kuru, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol olan güzel oyuncu Gökcan Gökmen ile evli.

Aile hayatlarını magazin basınından uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden ünlü çiftin, bir de kız çocukları bulunuyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Matematik bölümünde okuyan Gökcan Gökmen, üniversiteyi bitirdikten sonra oyunculuk eğitimi aldı.

Gökcan Gökmen; Çiçek Taksi, Kaçak Gelin, Arka Sokaklar, Ah İstanbul, Unutulmaz ve Mahpeyker Kösem Sultan gibi yapımlarda rol aldı.



