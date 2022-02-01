Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozunu paylaştı!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni toplayan Gülsim Ali, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu.
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