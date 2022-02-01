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  4. Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozunu paylaştı!

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozunu paylaştı!

01.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu Gülsim Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozunu paylaştı!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni toplayan Gülsim Ali, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozunu paylaştı!

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali makyajsız pozunu paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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