Gönül Dağı'nın Kenan'ı Serkan Kuru gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru, gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu. Serkan Kuru ve kızının benzerliği, dikkatlerden kaçmadı.

Serkan Kuru, kızıyla paylaşımına ''Meleğim. İyi ki bir kızım var'' notunu düştü.

Serkan Kuru, bir dönem meslektaşı Gökcan Gökmen ile evliydi. İkili, Hatçe Sosyetede filminde birlikte rol almışlardı.

Geçtiğimiz temmuz ayında eşi Serkan Kuru'dan boşanan Gökcan Gökmen; Arka Sokaklar, Kaçak Gelin, Muska, Mahpeyker Kösem Sultan gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

SERKAN KURU KİMDİR?

1978 yılında Bursa'da doğan Serkan Kuru, Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik bölümünü okudu. Yakışıklı oyuncu, üniversiteden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

EMRET KOMUTANIM İÇİN MESLEĞİ BIRAKTI

Bir teknoloji firmasında çalışan Serkan Kuru, Emret Komutanım dizisinde rol alabilmek için işinden ayrıldı. Emret Komutanım dizisinde Burak karakterine hayat veren oyuncu, rol kabiliyeti ve yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Savaşçı, Kertenkele, Tatlı Bela, Kara Para Aşk gibi yapımlarda kamera önüne geçen Serkan Kuru, şimdilerde TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı ile takdir topluyor.



