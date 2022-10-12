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Gönül Dağı'nın Kenan'ı Serkan Kuru gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı! Görenler şaştı kaldı

12.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Nazlı Pınar Kaya'nın paylaştığı Gönül Dağı dizisi, samimi hikayesiyle her cumartesi izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı'nda canlandırdığı Doktor Kenan karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Serkan Kuru, Instagram hesabından kızıyla pozunu paylaştı.

Gönül Dağı'nın Kenan'ı Serkan Kuru gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru, gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu. Serkan Kuru ve kızının benzerliği, dikkatlerden kaçmadı.

Serkan Kuru, kızıyla paylaşımına ''Meleğim. İyi ki bir kızım var'' notunu düştü.

Gönül Dağı'nın Kenan'ı Serkan Kuru gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Serkan Kuru, bir dönem meslektaşı Gökcan Gökmen ile evliydi. İkili, Hatçe Sosyetede filminde birlikte rol almışlardı.

Gönül Dağı'nın Kenan'ı Serkan Kuru gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Geçtiğimiz temmuz ayında eşi Serkan Kuru'dan boşanan Gökcan Gökmen; Arka Sokaklar, Kaçak Gelin, Muska, Mahpeyker Kösem Sultan gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Gönül Dağı'nın Kenan'ı Serkan Kuru gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı! Görenler şaştı kaldı

SERKAN KURU KİMDİR?

1978 yılında Bursa'da doğan Serkan Kuru, Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik bölümünü okudu. Yakışıklı oyuncu, üniversiteden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

EMRET KOMUTANIM İÇİN MESLEĞİ BIRAKTI

Bir teknoloji firmasında çalışan Serkan Kuru, Emret Komutanım dizisinde rol alabilmek için işinden ayrıldı. Emret Komutanım dizisinde Burak karakterine hayat veren oyuncu, rol kabiliyeti ve yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gönül Dağı'nın Kenan'ı Serkan Kuru gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Savaşçı, Kertenkele, Tatlı Bela, Kara Para Aşk gibi yapımlarda kamera önüne geçen Serkan Kuru, şimdilerde TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı ile takdir topluyor.

Gönül Dağı'nın Kenan'ı Serkan Kuru gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı! Görenler şaştı kaldı


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