MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

10.11.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin başrolde yer aldığı Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Gönül Dağı'nda 'Meryem' karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

Daha önce Yeni Gelin ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda rol alan Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Sosyal medyada epey aktif olan Sevilay Gültekin'in göğüs dekolteli pozuna bakan bir daha baktı. Sevilay Gültekin paylaşımına ''Parladığımızı görmek üzereler çünkü biz altınız'' notunu düştü.

Ünlü oyuncunun iddialı stiline ''Yandı buralar'', ''Rıfat çok şey kaçırmış'' ve ''Kızıl serçe'' gibi yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde pozuna yorum yağdı

Gönül Dağı'nın ilk bölümlerinde görme engelli Meryem'i canlandıran Sevilay Gültekin'in gözleri, senaryo gereği ilerleyen bölümlerde açılmıştı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

Gözleri iyileştikten sonra kendisine her zaman destek veren arkadaşı Rıfat'a sırtını dönen Meryem, sosyal medyada linç yemişti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşan Sevilay Gültekin, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

Ünlü oyuncunun Instagram'da 50 bin takipçisi mevcut.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerini sergileyerek 'depresyondayım' dedi! Yorum yağdıGöğüslerini sergileyerek 'depresyondayım' dedi! Yorum yağdı
+18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı+18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Berk Atan Gülsim Ali Cihat Süvarioğlu gönül dağı semih ertürk

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

İlginizi Çekebilir

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.