Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kırmızılar içinde paylaşıma yorum yağdı

Daha önce Yeni Gelin ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda rol alan Sevilay Gültekin, Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Sosyal medyada epey aktif olan Sevilay Gültekin'in göğüs dekolteli pozuna bakan bir daha baktı. Sevilay Gültekin paylaşımına ''Parladığımızı görmek üzereler çünkü biz altınız'' notunu düştü.

Ünlü oyuncunun iddialı stiline ''Yandı buralar'', ''Rıfat çok şey kaçırmış'' ve ''Kızıl serçe'' gibi yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın ilk bölümlerinde görme engelli Meryem'i canlandıran Sevilay Gültekin'in gözleri, senaryo gereği ilerleyen bölümlerde açılmıştı.

Gözleri iyileştikten sonra kendisine her zaman destek veren arkadaşı Rıfat'a sırtını dönen Meryem, sosyal medyada linç yemişti.

Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşan Sevilay Gültekin, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncunun Instagram'da 50 bin takipçisi mevcut.



