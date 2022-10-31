Gönül Dağı'nın Mihriban'ı göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! 'Rıfat görmesin!'

Gönül Dağı'nın sevilen yıldızı Hande Nur Tekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Gönül Dağı kadrosuna sonradan dahil olan Hande Nur Tekin, dizide Rıfat'ın vefakar aşkı Mihriban'ı canlandırıyor.

Rol kabiliyetiyle takdir toplayan genç oyuncu, duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

22 yaşındaki Hande Nur Tekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görüyor.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Hande Nur Tekin'in Instagram'da 10 binden fazla takipçisi mevcut.

Instagram'da dizideki halinden oldukça farklı görünen güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle beğeni topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Hande Nur Tekin'in paylaşımlarına ''Mankenlere taş çıkartırsın'', ''Rıfat görmesin'' ve ''Ne güzelsin, Allah seni nazarlardan korusun'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Hande Nur Tekin'in Instagram paylaşımları...



