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Gönül Dağı'nın Mihriban'ı göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! 'Rıfat görmesin!'

31.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Melis Sevinç, Nazlı Pınar Kaya ve Hazal Çağlar gibi isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, 2020'den beri evlerimize konuk oluyor. Gönül Dağı'nda hayat verdiği Mihriban karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hande Nur Tekin, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Gönül Dağı'nın Mihriban'ı göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! 'Rıfat görmesin!'

Gönül Dağı'nın sevilen yıldızı Hande Nur Tekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Gönül Dağı kadrosuna sonradan dahil olan Hande Nur Tekin, dizide Rıfat'ın vefakar aşkı Mihriban'ı canlandırıyor.

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Rol kabiliyetiyle takdir toplayan genç oyuncu, duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

22 yaşındaki Hande Nur Tekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görüyor.

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Hande Nur Tekin'in Instagram'da 10 binden fazla takipçisi mevcut.

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Instagram'da dizideki halinden oldukça farklı görünen güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, Hande Nur Tekin'in paylaşımlarına ''Mankenlere taş çıkartırsın'', ''Rıfat görmesin'' ve ''Ne güzelsin, Allah seni nazarlardan korusun'' gibi yorumlarda bulundu.

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

İşte Hande Nur Tekin'in Instagram paylaşımları...

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Gönül Dağı'nın Mihriban'ınını bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı


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