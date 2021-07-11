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Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun yeni imajını gören şaştı kaldı

11.07.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in sevilen yapımlarından Gönül Dağı, ilk bölümlerden izleyicinin kalbini kazanmayı başardı. Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun yeni imajını gören şaştı kaldı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Ramazan karakteriyle izleyicilerin takdirini toplayan Cihat Süvarioğlu, dizi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı.

GÖNÜL DAĞI 2. SEZON ÇEKİMLERİ EYLÜL'DE BAŞLIYOR

İzleyicileri güldürmeyi başaran Ramazan karakteriyle ön plana çıkan Cihat Süvarioğluü sette de çalışma arkadaşlarına yaptığı şakalarla biliniyor. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin oyuncuları Eylül ayında yeniden sette olacak.

CİHAT SÜVARİOĞLU TATİLDEN PAYLAŞTI

Tatilden fotoğraf paylaşan genç oyuncu uzamış saçları ve sakalları ile takipçilerini şaşırttı. Dizideki Ramazan halinden hiç eser kalmayan oyuncunun sportif tarzı da dikkat çekiyor.

cihatsuvarioglu-yk2alacati

Dizinin hayranları oyuncunun fotoğrafına dizideki repliklerden oluşan yorumlardan yağdırdı. “Ne bakıyon” lafıyla özdeşleşen isme gelen yorumlar arasında, “Ne bakıyon hiç mi sakallı adam görmedin” esprileri yapıldı.

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Gönül Dağı dizisi Instagram
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