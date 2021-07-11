Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nun yeni imajını gören şaştı kaldı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Ramazan karakteriyle izleyicilerin takdirini toplayan Cihat Süvarioğlu, dizi sezon finali yapınca soluğu tatilde aldı.
İzleyicileri güldürmeyi başaran Ramazan karakteriyle ön plana çıkan Cihat Süvarioğluü sette de çalışma arkadaşlarına yaptığı şakalarla biliniyor. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin oyuncuları Eylül ayında yeniden sette olacak.
Tatilden fotoğraf paylaşan genç oyuncu uzamış saçları ve sakalları ile takipçilerini şaşırttı. Dizideki Ramazan halinden hiç eser kalmayan oyuncunun sportif tarzı da dikkat çekiyor.
Dizinin hayranları oyuncunun fotoğrafına dizideki repliklerden oluşan yorumlardan yağdırdı. “Ne bakıyon” lafıyla özdeşleşen isme gelen yorumlar arasında, “Ne bakıyon hiç mi sakallı adam görmedin” esprileri yapıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum