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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

11.03.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, samimi hikayesiyle her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Taner' karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

Başrollerini Gülsim Ali ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayırdı. Berk Atan'ın, gönlünü meslektaşı Semiha Bezek'e kaptırdığı iddia edildi.

İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu Berk Atan, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

2012 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilen Berk Atan, 2013 yılında rol aldığı Her Şey Yolunda dizisiyle oyunculuğa adım attı. Sonrasında Altındağlı, Güneşin Kızları, Cennet'in Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

Özel yaşamıyla merak konusu olan Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile ayrıldı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

Selin Yağcıoğlu, Berk Atan ile 1 yıl süren ilişkilerini noktaladıklarını, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

Berk Atan'ın adı, şimdilerde meslektaşı Semiha Bezek ile anılıyor.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

Mersin doğumlu Semiha Bezek; Doksanlar, Muhteşem Yüzyıl ve Yeşil Deniz gibi yapımlarda rol aldı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

2012 yılında Miss Turkey'de finale yükselen Semiha Bezek'in, Berk Atan ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

Ufuk Özcan'ın haberine göre; Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, bir partide Semiha Bezek ile yakınlaştı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

Semiha Bezek'in adı daha önce Camdaki Kız dizisinin yıldızı Feyyaz Şerifoğlu ile de aşk dedikodularına karışmıştı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan
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