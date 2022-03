Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın gönlünü kime kaptırdı! Fenomen sevgilisinden ayrılmıştı

Başrollerini Gülsim Ali ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayırdı. Berk Atan'ın, gönlünü meslektaşı Semiha Bezek'e kaptırdığı iddia edildi.

İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu Berk Atan, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

2012 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilen Berk Atan, 2013 yılında rol aldığı Her Şey Yolunda dizisiyle oyunculuğa adım attı. Sonrasında Altındağlı, Güneşin Kızları, Cennet'in Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı.

Özel yaşamıyla merak konusu olan Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile ayrıldı.

Selin Yağcıoğlu, Berk Atan ile 1 yıl süren ilişkilerini noktaladıklarını, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Berk Atan'ın adı, şimdilerde meslektaşı Semiha Bezek ile anılıyor.

Mersin doğumlu Semiha Bezek; Doksanlar, Muhteşem Yüzyıl ve Yeşil Deniz gibi yapımlarda rol aldı.

2012 yılında Miss Turkey'de finale yükselen Semiha Bezek'in, Berk Atan ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Ufuk Özcan'ın haberine göre; Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, bir partide Semiha Bezek ile yakınlaştı.

Semiha Bezek'in adı daha önce Camdaki Kız dizisinin yıldızı Feyyaz Şerifoğlu ile de aşk dedikodularına karışmıştı.