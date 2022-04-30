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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın kimin yeğeni çıktı! Meğer podyumlarda fırtınalar estiren o model...

30.04.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Atan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı 'Taner' karakteriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık basında yer alan ve son olarak alkollü araç kullanırken polise yakalandığı yönünde haberlerle gündem olan ünlü oyuncuya, bin 823 TL para cezası kesildiği öğrenilmişti. Berk Atan ile ilgili ortaya çıkan gerçek duyanları şaşırttı. Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan hangi ünlü mankenin yeğeni çıktı...

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın kimin yeğeni çıktı! Meğer podyumlarda fırtınalar estiren o model...

Başrollerini Gülsim Ali ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Berk Atan, oyunculuk performansının yanı sıra, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın kimin yeğeni çıktı! Meğer podyumlarda fırtınalar estiren o model...

BERK ATAN VE SELİN YAĞCIOĞLU'NUN AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ünlü oyuncu Berk Atan magazin gündeminden düşmüyor. Bir süre önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile 1 yıllık birlikteliğini sonlandırdığı iddia edilen Berk Atan'ın, oyuncu arkadaşı Semiha Bezek'e gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın kimin yeğeni çıktı! Meğer podyumlarda fırtınalar estiren o model...

Selin Yağcıoğlu, Berk Atan ile ayrılık haberini "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık." ifadeleriyle duyurmuştu.

Ekran Alıntısı

BERK ATAN GÖNLÜNÜ SEMİHA ÖZBEK'E Mİ KAPTIRDI?

Daha önce de Tarabya'da otomobiliyle seyir halindeyken polis çevirmesine alkollü yakalandığı ortaya çıkan ünlü oyuncunun, sosyal medya hesabında 5 gün önce yaptığı paylaşım Selin Yağcıoğlu tarafından beğenildi.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın kimin yeğeni çıktı! Meğer podyumlarda fırtınalar estiren o model...

ESKİ SEVGİLİDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu arasındaki bu gelişme, takipçileri tarafından fark edildi.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın kimin yeğeni çıktı! Meğer podyumlarda fırtınalar estiren o model...

Ünlü oyuncu Berk Atan'ın bir dönem magazin gündeminden düşmeyen bir isim ile akraba olduğu ortaya çıktı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan bakın kimin yeğeni çıktı! Meğer podyumlarda fırtınalar estiren o model...

BERK ATAN'IN BİR DÖNEME DAMGA VURAN ÜNLÜ MODEL EBRU DESTAN'IN YEĞENİ ÇIKTI

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Taner' karakteriyle büyük beğeni toplayan Berk Atan'ın eski manken Ebru Destan'ın yeğeni olduğunu öğrenenler oldukça şaşırttı.

Ebru Destan ile yeğeni arasındaki benzerlik görenlerin dikkatinden kaçmadı.

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Gönül Dağı dizisi Selin Yağcıoğlu Berk Atan
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