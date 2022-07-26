MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay cesur tatil pozlarıyla şaşırttı! Gerçek imajı bambaşkaymış

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay cesur tatil pozlarıyla şaşırttı! Gerçek imajı bambaşkaymış

26.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda 'Zeynep' karakterine hayat veren oyuncu Güliz Aybay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Dizidekinden oldukça farklı bir imaj çizen ve cesur pozlarıyla olay olan Aybay, yırtmaçlı eteğiyle çekildiği pozları da takipçileriyle paylaştı.

Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay cesur tatil pozlarıyla şaşırttı! Gerçek imajı bambaşkaymış

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan ve Gülsim Ali gibi pek çok oyuncunun yer aldığı Gönül Dağı dizisinde 'Zeynep' karakteriyle şöhret kazanan genç oyuncu Güliz Aybay, oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor.

GÖNÜL DAĞI'NIN ZEYNEP'İ GÜLİZ AYBAY'IN CESUR POZLARI ŞAŞIRTTI!

Sosyal medyada yaklaşık 12 bin takipçiye sahip olan ünlü isim, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

gonuldagi33

1997 doğumlu olduğu bilinen Aybay, dizide Elif Hemşire'nin kardeşi Zeynep'e hayat vermekteydi.

Aybay'ın Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor. Oyuncu,Gönül Dağı haricinde Jet Sosyete, Gülperi, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda da rol aldı.

gonuldagi22

Gönül Dağı ile birlikte tanınırlığını arttıran Aybay, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla ses getirdi.

İşte gerçek hayatta dizidekinden daha farklı bir imaj çizen Güliz Aybay'ın çok konuşulan fotoğrafları...

gulizaybay22

gulizaybayilk22

guliz-aybay-11

gulizaybay33

gulizaybay44

gulizaybay55

gulizaybay66


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Dilara'dan mini şortlu pozlarıyla kasıp kavurdu! "Bebek gibisin"MasterChef Dilara'dan mini şortlu pozlarıyla kasıp kavurdu! "Bebek gibisin"
Bu halini unutun! Şimdi de kulaklarını yaptırdıBu halini unutun! Şimdi de kulaklarını yaptırdı
Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Kalça dansı olay olduCinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Kalça dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
gönül dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Ebru Polat pembe mayolu pozuyla parmak ısırttı! "Bu kadar açma ayıp"

Ebru Polat pembe mayolu pozuyla parmak ısırttı! "Bu kadar açma ayıp"

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyüledi

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyüledi

İlginizi Çekebilir

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.