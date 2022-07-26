Gönül Dağı'nın Zeynep'i Güliz Aybay cesur tatil pozlarıyla şaşırttı! Gerçek imajı bambaşkaymış

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan ve Gülsim Ali gibi pek çok oyuncunun yer aldığı Gönül Dağı dizisinde 'Zeynep' karakteriyle şöhret kazanan genç oyuncu Güliz Aybay, oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor.

GÖNÜL DAĞI'NIN ZEYNEP'İ GÜLİZ AYBAY'IN CESUR POZLARI ŞAŞIRTTI!

Sosyal medyada yaklaşık 12 bin takipçiye sahip olan ünlü isim, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

1997 doğumlu olduğu bilinen Aybay, dizide Elif Hemşire'nin kardeşi Zeynep'e hayat vermekteydi.

Aybay'ın Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor. Oyuncu,Gönül Dağı haricinde Jet Sosyete, Gülperi, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda da rol aldı.

Gönül Dağı ile birlikte tanınırlığını arttıran Aybay, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla ses getirdi.

İşte gerçek hayatta dizidekinden daha farklı bir imaj çizen Güliz Aybay'ın çok konuşulan fotoğrafları...



