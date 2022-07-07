Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi! "Bu güzellik halis mi?"

Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolü ile kariyer hayatında iyi bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar, mini etekli pozuyla takipçilerinden beğeni topladı.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Hazal Çağlar sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri.

Her paylaşımıyla binlerce beğeni alan oyuncu, bu defa mini etekli poz verdi.

O poza takipçileri, "Bu güzellik halis mi?", "Muhteşemsiniz" gibi yorumlar yaptı.

YATARAK BACAĞINI KALDIRIP POZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda yatarak bacağını kaldırıp poz veren Hazal Çağlar, o pozla oldukça konuşulmuştu.

26 yaşındaki Hazal Çağlar lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

İlk kez, Aile Hükümeti projesi ile kamera önüne geçti.

En büyük çıkışını Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolü ile yaşadı.





