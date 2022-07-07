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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi! "Bu güzellik halis mi?"

07.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Asuman rolü ile seyircilerin kalbinde yer edinen Hazal Çağlar, dizinin yayın hayatına ara vermesinin ardından sosyal medya pozları ile gündeme gelmeye başladı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi! "Bu güzellik halis mi?"

Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolü ile kariyer hayatında iyi bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar, mini etekli pozuyla takipçilerinden beğeni topladı.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Hazal Çağlar sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri.

Gönül Dağı'nun Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi!

Her paylaşımıyla binlerce beğeni alan oyuncu, bu defa mini etekli poz verdi.

Gönül Dağı'nun Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi!

O poza takipçileri, "Bu güzellik halis mi?", "Muhteşemsiniz" gibi yorumlar yaptı.

Gönül Dağı'nun Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi!

YATARAK BACAĞINI KALDIRIP POZ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda yatarak bacağını kaldırıp poz veren Hazal Çağlar, o pozla oldukça konuşulmuştu.

Gönül Dağı'nun Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi!

26 yaşındaki Hazal Çağlar lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Gönül Dağı'nun Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi!

İlk kez, Aile Hükümeti projesi ile kamera önüne geçti.

Gönül Dağı'nun Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi!

En büyük çıkışını Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolü ile yaşadı.

Gönül Dağı'nun Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi!

Gönül Dağı'nun Asuman'ı Hazal Çağlar mini etekli poz verdi!

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gönül dağı hazal çağlar
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