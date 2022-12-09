Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Bu hafta Gönül Dağı yok mu? Sevilen diziye Dünya Kupası arası!

Dünya Kupası maçları sebebiyle yayınlarına ara verilen TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam özel bölümüyle ekranlarda olacak. Dünya Kupası maçları sebebiyle Gönül Dağı dizisinin yayınına bir süredir ara verilmişti.

BU HAFTA GÖNÜL DAĞI YOK MU?

Bozkırda bir Anadolu masalı sloganıyla yola çıkan ve kitlelerce sevilen cumartesi günlerinin aranan dizilerinden olan Gönül Dağı bu hafta da yeni bölümle ekranda olmayacak. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın kadrosunda Erdal Cindoruk,Ali Düşenkalkar, Yavuz Sepetçi gibi usta oyuncular bulunuyor.

İzleyenlerin sabırsızlıkla beklediği dizi eğer bir değişiklik olmazsa 24 Aralık'ta yeni bölümleriyle tekrar ekranlara dönecek.



