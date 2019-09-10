Gönül Yazar estetik yaptırmak istedi sevgilisi izin vermedi

Gönül Yazar bugüne dek botoks ve dolgu bile yaptırmamış, korktuğu için estetik ameliyattan uzak durmuştu. Kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden (51) ile sevgili olunca, tüm cesaretini topladı. Yazar boynunu gerdirmek istedi ama sevgilisi karşı çıktı.

Rüzgar Mağden, Gönül Yazar’ı “Estetiğe gerek yok, bu halinle çok güzelsin” diye ikna etti. Gönül Yazar “Rüzgar da çıtır değil yani, kıtır. Koskoca adam. Yan yana fotoğraf çektirdiğimizde tuhaf durmuyoruz” dedi.

Bu arada Gönül Yazar’la birlikte oturmaya başlayan Rüzgar Mağden sevgilisinin evinden çektiği Boğaz manzarası görüntüsünü Instagram’da “Evimizden Kız Kulesi” notuyla paylaştı.



