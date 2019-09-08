Google 90 Hz ekran ile oyunculara da hitap edecek

Android 10’un kodlarında görünene göre; Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin ekranı 90 Hz tazeleme hızı ile gelecek.

Pixel 4’ün ekranı 5.7 inç büyüklüğünde 1080P+ çözünürlüğünde OLED olacakken, Pixel 4 XL’in ise 6.3 inç büyüklüğünde 1440P+ OLED olacak. Her iki ekran da Android 10’un kodlarına göre 90 Hz tazeleme hızına sahip olacak. Ayrıca Pixel 4’ün 2.800 mAh ve Pixel 4 XL’in ise 3.700 mAh kapasiteli batarya ile geleceği söyleniyor.

Güçlerini Qualcomm’un Snapdragon 855 veya 855 Plus yonga setinden alacak olan telefonlarda 6 GB RAM yer alacak. Kutularından Android 10 sürümü ile çıkacak olan bu modellerde ikili kamera kurulumu yer alacak.

iPhone X’daki Face ID benzeri bir sistem ile gelecek olan Pixel modelleri, elinizi sürmeden sadece jestleriniz ile de kontrol edilebilecek.

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