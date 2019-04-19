Google'a 'Cemevi' tepkisi! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Google’da “pisuvar TDK” başlığını aratan kullanıcılar Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmi sayfasında yer alan “Cemevi” tanımıyla karşılaşıyor. Bu hatanın nasıl oluştuğu ve Google’ın bu iki kelimeyi arama sonuçlarında nasıl eşleştirdiği ise belirsizliğini koruyor.
İLK SIRADA GELİYOR
Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google, “pisuvar TDK” şeklinde yapılan bir aramaya Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmi sayfasında yer alan “Cemevi” tanımını ilk sırada sunuyor. Açılan sayfada ise Cemevi’nin TDK tanımı çıkıyor.
Google’ın arama motoru algoritmasında Cemevi ve pisuvar kelimelerinin nasıl eşleştirdiği ve böyle bir hatanın nasıl meydana geldiği ise belirsizliğini koruyor.
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