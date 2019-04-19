Mynet Trend

Google'a 'Cemevi' tepkisi! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 19.04.2019 07:52 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük arama motoru Google’da, "Pisuvar TDK" araması sonucunda gelen tanım büyük tepki çekiyor.

Google'a 'Cemevi' tepkisi! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Google’da “pisuvar TDK” başlığını aratan kullanıcılar Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmi sayfasında yer alan “Cemevi” tanımıyla karşılaşıyor. Bu hatanın nasıl oluştuğu ve Google’ın bu iki kelimeyi arama sonuçlarında nasıl eşleştirdiği ise belirsizliğini koruyor.

İLK SIRADA GELİYOR

Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google, “pisuvar TDK” şeklinde yapılan bir aramaya Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmi sayfasında yer alan “Cemevi” tanımını ilk sırada sunuyor. Açılan sayfada ise Cemevi’nin TDK tanımı çıkıyor.

pisuvar

Google’ın arama motoru algoritmasında Cemevi ve pisuvar kelimelerinin nasıl eşleştirdiği ve böyle bir hatanın nasıl meydana geldiği ise belirsizliğini koruyor.


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacakUyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak
10 yıldır hastanelerde yaşıyor!10 yıldır hastanelerde yaşıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google pisuvar cemevi tdk

En Çok Okunan Trend Haberler

Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu

Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu

Bu düğünde her şey ilginç! Öyle bir yerde evlendiler ki...

Bu düğünde her şey ilginç! Öyle bir yerde evlendiler ki...

İmam, vatandaşları camiden anons yaparak uyardı

İmam, vatandaşları camiden anons yaparak uyardı

Berat kandili için en güzel mesajlar

Berat kandili için en güzel mesajlar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eve girdiği an çığlık atmaya başladı! Komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Başkentte telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Başkentte telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Tüm yurtta etkili olacak)

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

Kayıp kadın balkon altında uyurken bulundu

Her yerde aranıyordu, böyle bulundu

Öykü Arin ile annesinin duygulandıran diyaloğu

Öykü ile annesinin duygulandıran diyaloğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.