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Google'a 'yeni doğmuş bebek sert sarsılırsa ne olur?' yazan babaya hapis

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İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da 19 yaşındaki bir baba 8 yıl hapis cezası aldı. 23 günlük bebeğinin ölümünden sorumlu tutulan adamın cinayetine kanıt olarak ise Google'da 'yeni doğmuş bir bebek sert şekilde sarsılırsa ne olur' diye aratması gösterildi.

Google'a 'yeni doğmuş bebek sert sarsılırsa ne olur?' yazan babaya hapis

Olayın dava aşamasına taşınması 23 günlük bir bebeğin ölümcül darp izleriyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle gerçekleşti.

Şu an 21 yaşında olan baba Thomas Haining iki yıl önce yeni doğan bebeği Mikyala'yı darp ederek öldürdü ancak bunu iki yıl boyunca reddetti.

Hatta doktorlara bebeğinin sürekli ağladığını ve ishali olduğunu söyledi.

Edinburgh Yüksek Mahkemesi tarafından adamın iddialarının aksine, bebeği hastaneye kaldırmadan hemen önce Google'a 'Yeni doğmuş bir bebek çok sarsılırsa ne olur?', ' Yeni doğan bebek komada', 'Bebek panik atak geçirdi şimdi tepki vermiyor' yazdığı ortaya çıkarıldı.

Cani babanın tüm bu aramaları eski sevgilisi ve bebeğin annesi olan kadını uyandırmadan önce yaptığı belirtildi.

Doktor raporlarında bebeğin kafa travmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybettiği ve kaburgalarında kırıklar olduğu ortaya çıktı.

İki yıl süren davanın ardından mahkeme kararını verdi ve adam 8 yıl hapse mahkum edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Google bebek cinayet İskoçya

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